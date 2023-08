Club Brugge is gebrand op een overtuigende prestatie tegen Westerlo

clock 11:10

vooraf, 11 uur 10. Twijfelend in Europa. Club Brugge heeft zich donderdag geplaatst voor de 3e voorronde van de Conference League, maar veel meer reden tot juichen had blauw-zwart niet in Aarhus. Club verloor de terugmatch in Denemarken met 1-0 na een zielloze prestatie, de 3-0-zege uit de heenwedstrijd was zo bepalend voor de kwalificatie. Lees het volledige verslag hieronder. .