Standard zoekt eerherstel tegen Union: "Sclessin zal branden vanavond"

clock 08:22 vooraf, 08 uur 22. Geen Leysen en geen Sadiki bij Union. Fedde Leysen ontbreekt bij Union, hij is niet 100 procent fit. Casper Terho keert dan weer terug na ziekte. Charles Vanhoutte laat een knieblessure achter zich en kan spelen. Noah Sadiki, overgenomen van Anderlecht, werkte zijn eerste volledige trainingsweek af. Hij haalt voorlopig de selectie nog niet.



clock 08:21 vooraf, 08 uur 21. De supporters in Sclessin staan er altijd vol achter, daar zullen we moeten mee omgaan. We willen ons spel spelen. Als dat lukt, kunnen we winnen. Union-coach Alexander Blessin.

clock 08:20 vooraf, 08 uur 20. De wedstrijd van vorige week telt niet meer mee. Mijn ploeg heeft me wel positief verrast. Maar in de 2e helft zagen we dat het nog veel beter moet. We moeten de volgende stap zetten, we zullen geen cadeaus krijgen. Union-coach Alexander Blessin

clock 07:57 vooraf, 07 uur 57. Hoefkens rekent op transfers en fans. Standard is de tweede uitdaging van Carl Hoefkens als hoofdcoach, de ex-coach van Club zoekt nog naar zijn beste formatie in Luik. Dat bleek in de oefenduels én vorige week op Stayen. De coach wacht nog op transfers: "We werken hard om de kern te versterken, ik ben er zeker van dat er jongens zullen komen die een meerwaarde zullen bieden en dat we resultaten zullen gaan neerzetten." "In afwachting focus ik me op mijn groep en de spelers die er zijn." Op wie Hoefkens wel kan rekenen, zijn de fans: "In Sint-Truiden zongen de supporters van het begin tot het einde en zelfs na de match. Ik weet dat het stadion vrijdag in brand zal staan, de fans staan achter ons. Het is aan ons om dat te beantwoorden."



clock 07:54 vooraf, 07 uur 54. Standard zoekt eerherstel. Standard heeft wat goed te maken in zijn eerste thuismatch van het seizoen. Het verloor vorige week na een late goal bij STVV (1-0). Union is dan wel geen cadeau. Er stonden vraagtekens achter de Brusselse club die 2 jaar op een rij tot het eind meestreed voor de titel, na een ware exodus aan sterkhouders. Maar onder nieuwe coach Blessin werd vorige week wel overtuigend Anderlecht geklopt (2-0) in de openingswedstrijd van onze competitie.



