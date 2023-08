Blessin houdt vast aan zijn basisploeg bij Union, ook geen wijzigingen bij Standard

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26. Een valse start is relatief. Qua punten is het geen topstart, maar ik heb wel positieve dingen gezien. Echt gevaarlijk zijn in het laatste derde van het veld was wel onvoldoende. Carl Hoefkens. Een valse start is relatief. Qua punten is het geen topstart, maar ik heb wel positieve dingen gezien. Echt gevaarlijk zijn in het laatste derde van het veld was wel onvoldoende. Carl Hoefkens

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Doelpuntenfestival. Sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau leverden de confrontaties met Standard telkens een doelpuntenfestival op. Twee jaar geleden haalde Union in eigen huis uit met 4-0 en boekte het ook op Sclessin een duidelijke 0-3-overwinning. Vorig seizoen werd de buit netjes verdeeld, weliswaar opnieuw gekruid met flink wat goals. Union won in Luik met 2-3, Standard triomfeerde op zijn beurt in het Dudenpark met 2-4. Voor Standard meteen dus de eerste zege tegen Union na drie nederlagen op een rij. . Doelpuntenfestival Sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau leverden de confrontaties met Standard telkens een doelpuntenfestival op. Twee jaar geleden haalde Union in eigen huis uit met 4-0 en boekte het ook op Sclessin een duidelijke 0-3-overwinning.

Vorig seizoen werd de buit netjes verdeeld, weliswaar opnieuw gekruid met flink wat goals. Union won in Luik met 2-3, Standard triomfeerde op zijn beurt in het Dudenpark met 2-4. Voor Standard meteen dus de eerste zege tegen Union na drie nederlagen op een rij.

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. Trekt Union de lijn door? Union mocht vorige week het nieuwe seizoen openen en pakte in eigen huis meteen de volle buit in de derby tegen Anderlecht. Slechts 4 andere ploegen slaagden er op de openingsspeeldag ook in om te winnen: Racing Genk, Antwerp, AA Gent en STVV. De Brusselse club begint zo sterker aan de competitie dan vorig jaar, toen bleef Union op de openingsspeeldag steken op een gelijkspel bij STVV. Een week later pakte het thuis tegen Charleroi wel drie punten. . Trekt Union de lijn door? Union mocht vorige week het nieuwe seizoen openen en pakte in eigen huis meteen de volle buit in de derby tegen Anderlecht. Slechts 4 andere ploegen slaagden er op de openingsspeeldag ook in om te winnen: Racing Genk, Antwerp, AA Gent en STVV.

De Brusselse club begint zo sterker aan de competitie dan vorig jaar, toen bleef Union op de openingsspeeldag steken op een gelijkspel bij STVV. Een week later pakte het thuis tegen Charleroi wel drie punten.

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Herhaalt Standard flauwe start? Standard miste vorig weekend zijn competitiestart. Op bezoek bij STVV ging het na een slappe prestatie met het kleinste verschil onderuit, door een heerlijke goal van Koita. Vorig seizoen schoot Standard ook al aarzelend uit de startblokken met 1 op 6 en kon het pas op de derde speeldag een eerste keer winnen. Doet het nu beter? . Herhaalt Standard flauwe start? Standard miste vorig weekend zijn competitiestart. Op bezoek bij STVV ging het na een slappe prestatie met het kleinste verschil onderuit, door een heerlijke goal van Koita.



Vorig seizoen schoot Standard ook al aarzelend uit de startblokken met 1 op 6 en kon het pas op de derde speeldag een eerste keer winnen. Doet het nu beter?

clock 19:50 Zelfde verhaal bij Union. Ook daar geen wijzigingen in de startelf. vooraf, 19 uur 50. Zelfde verhaal bij Union. Ook daar geen wijzigingen in de startelf.

clock 19:46 Geen wijzigingen in de basisploeg van Standard. Carl Hoefkens kiest voor dezelfde starters als tegen STVV. vooraf, 19 uur 46. Geen wijzigingen in de basisploeg van Standard. Carl Hoefkens kiest voor dezelfde starters als tegen STVV.

clock 08:22 vooraf, 08 uur 22. Geen Leysen en geen Sadiki bij Union. Fedde Leysen ontbreekt bij Union, hij is niet 100 procent fit. Casper Terho keert dan weer terug na ziekte. Charles Vanhoutte laat een knieblessure achter zich en kan spelen. Noah Sadiki, overgenomen van Anderlecht, werkte zijn eerste volledige trainingsweek af. Hij haalt voorlopig de selectie nog niet. . Geen Leysen en geen Sadiki bij Union Fedde Leysen ontbreekt bij Union, hij is niet 100 procent fit. Casper Terho keert dan weer terug na ziekte. Charles Vanhoutte laat een knieblessure achter zich en kan spelen.



Noah Sadiki, overgenomen van Anderlecht, werkte zijn eerste volledige trainingsweek af. Hij haalt voorlopig de selectie nog niet.

clock 08:21 vooraf, 08 uur 21. De supporters in Sclessin staan er altijd vol achter, daar zullen we moeten mee omgaan. We willen ons spel spelen. Als dat lukt, kunnen we winnen. Union-coach Alexander Blessin. De supporters in Sclessin staan er altijd vol achter, daar zullen we moeten mee omgaan. We willen ons spel spelen. Als dat lukt, kunnen we winnen. Union-coach Alexander Blessin

clock 08:20 vooraf, 08 uur 20. De wedstrijd van vorige week telt niet meer mee. Mijn ploeg heeft me wel positief verrast. Maar in de 2e helft zagen we dat het nog veel beter moet. We moeten de volgende stap zetten, we zullen geen cadeaus krijgen. Union-coach Alexander Blessin. De wedstrijd van vorige week telt niet meer mee. Mijn ploeg heeft me wel positief verrast. Maar in de 2e helft zagen we dat het nog veel beter moet. We moeten de volgende stap zetten, we zullen geen cadeaus krijgen. Union-coach Alexander Blessin

clock 07:57 vooraf, 07 uur 57. Hoefkens rekent op transfers en fans. Standard is de tweede uitdaging van Carl Hoefkens als hoofdcoach, de ex-coach van Club zoekt nog naar zijn beste formatie in Luik. Dat bleek in de oefenduels én vorige week op Stayen. De coach wacht nog op transfers: "We werken hard om de kern te versterken, ik ben er zeker van dat er jongens zullen komen die een meerwaarde zullen bieden en dat we resultaten zullen gaan neerzetten." "In afwachting focus ik me op mijn groep en de spelers die er zijn." Op wie Hoefkens wel kan rekenen, zijn de fans: "In Sint-Truiden zongen de supporters van het begin tot het einde en zelfs na de match. Ik weet dat het stadion vrijdag in brand zal staan, de fans staan achter ons. Het is aan ons om dat te beantwoorden." . Hoefkens rekent op transfers en fans Standard is de tweede uitdaging van Carl Hoefkens als hoofdcoach, de ex-coach van Club zoekt nog naar zijn beste formatie in Luik. Dat bleek in de oefenduels én vorige week op Stayen.



De coach wacht nog op transfers: "We werken hard om de kern te versterken, ik ben er zeker van dat er jongens zullen komen die een meerwaarde zullen bieden en dat we resultaten zullen gaan neerzetten."



"In afwachting focus ik me op mijn groep en de spelers die er zijn."



Op wie Hoefkens wel kan rekenen, zijn de fans: "In Sint-Truiden zongen de supporters van het begin tot het einde en zelfs na de match. Ik weet dat het stadion vrijdag in brand zal staan, de fans staan achter ons. Het is aan ons om dat te beantwoorden."

clock 07:54 vooraf, 07 uur 54. Standard zoekt eerherstel. Standard heeft wat goed te maken in zijn eerste thuismatch van het seizoen. Het verloor vorige week na een late goal bij STVV (1-0). Union is dan wel geen cadeau. Er stonden vraagtekens achter de Brusselse club die 2 jaar op een rij tot het eind meestreed voor de titel, na een ware exodus aan sterkhouders. Maar onder nieuwe coach Blessin werd vorige week wel overtuigend Anderlecht geklopt (2-0) in de openingswedstrijd van onze competitie. . Standard zoekt eerherstel Standard heeft wat goed te maken in zijn eerste thuismatch van het seizoen. Het verloor vorige week na een late goal bij STVV (1-0). Union is dan wel geen cadeau. Er stonden vraagtekens achter de Brusselse club die 2 jaar op een rij tot het eind meestreed voor de titel, na een ware exodus aan sterkhouders.



Maar onder nieuwe coach Blessin werd vorige week wel overtuigend Anderlecht geklopt (2-0) in de openingswedstrijd van onze competitie.



clock 07:54 - Vooraf Vooraf, 07 uur 54

clock Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Marlon Fossey, Merveille Bokadi, Zinho Vanheusden, Jacob Barrett Laursen, Aiden O'Neill, Isaac Price, Hayao Kawabe, William Balikwisha, Aron Dønnum, Noah Ohio Opstelling Standard Arnaud Bodart, Marlon Fossey, Merveille Bokadi, Zinho Vanheusden, Jacob Barrett Laursen, Aiden O'Neill, Isaac Price, Hayao Kawabe, William Balikwisha, Aron Dønnum, Noah Ohio

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Koki Machida, Bart Nieuwkoop, Charles Vanhoutte, Senne Lynen, Loic Lapoussin, Mathias Rasmussen, Cameron Puertas, Dennis Eckert Ayensa Opstelling Union Anthony Moris, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Koki Machida, Bart Nieuwkoop, Charles Vanhoutte, Senne Lynen, Loic Lapoussin, Mathias Rasmussen, Cameron Puertas, Dennis Eckert Ayensa