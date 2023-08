RWDM boekt tegen mak OHL eerste zege sinds comeback in eerste klasse

OH Leuven - RWDM in een notendop:

RWDM is efficiënter

OH Leuven en RWDM bleven na de eerste speeldag wat op hun honger zitten. Gretiger voor de dag komen was dan ook de boodschap voor beide ploegen aan Den Dreef.

De eerste helft was dan ook heel evenwichtig.We mochten langs beide kanten kansen noteren. Een bedrijvige Biron gooide de knuppel in het hoenderhok. Ook Thorsteinsson en Sagrado testten de vuisten van de doelmannen een keer.



Het was echter OH Leuven dat op voorsprong kwam. Opoku stuurde Sagrado het straatje in en onze 19-jarige landgenoot werkte het puik af. Zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau trouwens.



Maar RWDM gaf zich niet zomaar gewonnen. Op slag van rusten pakte Mercier, ex-OH Leuven, uit met een fraaie assist, Biron maakte het al even knap af. 1-1: het kon nog alle kanten uit.



Na de pauze was het even met de ogen knipperen en lag de bal al op de stip. Ricca kreeg het leer tegen de arm waarop ref Denil naar de beelden ging kijken en een strafschop gaf. Biron bleef ijzig kalm en trapte de 1-2 tegen de touwen.



Het was even wachten op een antwoord van de Leuvenaars, maar dat kwam er uiteindelijk toch. Ricca kopte hard op doel en zag hoe Defourny een geweldige reflex uit zijn mouwen schudde.

In het ultieme slot vloog een afgeweken bal van Schrijvers maar net naast de paal. OHL is een nieuwe desillusie rijker, RWDM kon dan weer wel vieren.