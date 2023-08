Marc Brys dropt Mandela Keita in de basis bij OH Leuven

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15.

Dwomoh start bij RWDM. Hoewel RWDM vorige week met stevige 0-4-cijfers de boot in ging tegen Genk, wijzigt Cacapa nauwelijks iets aan zijn elftal. Alleen Dwomoh komt als nieuwe naam in het team. Gece begint op de bank.

Keita opvallende naam bij OHL. Opvallende naam in de basiself van Marc Brys. De coach van OHL stelt zowaar Mandela Keita op. Die werd vorig seizoen nog verhuurd aan Antwerp dat hem nu ook graag wil aankopen, maar de Great Old moet dan wel flink in de buidel tasten. Voorts staat ook Mathieu Maertens in de basis.

Terugkeer van Mercier. Voor Xavier Mercier is het vanavond een beetje thuiskomen. De Franse middenvelder speelde tussen 2019 en 2022 in het shirt van OH Leuven. Daarna volgde een avontuur bij Ferencvaros waarna hij weer voet op Belgische bodem zette bij RWDM.

Alle jongens kijken ernaar uit om weer in ons stadion te spelen. Marc Brys (trainer OHL).

Tweede keer, goede keer? Het was voor RWDM geen cadeau om op de eerste speeldag meteen tegen Genk uit te komen. Na de zware nederlaag zijn de troepen van Claudio Cacapa dan ook gebrand op eerherstel. Benieuwd of ze dat gaan halen in OHL, waar Marc Brys na het gelijkspel tegen Charleroi ook alleen maar genoeg zal nemen met de drie punten.



Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Richie Sagrado, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Hamza Mendyl, Ezechiel Banzuzi, Siebe Schrijvers, Mathieu Maertens, Mandela Keita, Nathan Opoku, Jón Dagur Thorsteinsson

Opstelling RWDM. Théo Defourny, Zakaria El Ouahdi, Jonathan Heris, Klaus, Florian Le Joncour, Abner, Niklo Dailly, Alexis De Sart, Pierre Dwomoh, Xavier Mercier, Mickaël Biron