Met Europese euforie nog fris in het geheugen neemt Gent het op tegen KV Mechelen

KV Mechelen begon aan het seizoen met een felbevochten gelijkspel tegen Club Brugge. Rob Schoofs verraste alles en iedereen toen met een rechtstreekse vrije trap in de korte hoek. Nadien knokten de Mechelaars, met succes, voor puntengewin. Kunnen de troepen van Defour dit klusje opnieuw klaren tegen Gent?

10-3 ... Gent heeft donderdag het Slowaakse Zilina opnieuw vijf doelpunten om de oren geslagen. Na de 5-1 in de heenwedstrijd, pakte de ploeg van Hein Vanhaezebrouck opnieuw uit met een nieuwe vijfklapper (2-5). Gent stoot zo probleemloos door naar de volgende ronde van de Conference League. Lees het verslag hieronder.

vooraf, 10 uur 34. Als je iedere match vijf goals maakt, is de nul houden niet zo belangrijk. We zien wel in de toekomst. Hein Vanhaezebrouck.