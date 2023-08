LIVE: KV Mechelen en Gent beginnen met een studieronde aan de partij

Gent verhoogt de druk nu een beetje. Kums gaat vol zijn kans, maar ziet zijn poging afgeblokt worden. Niet veel later puurt Fofana een hoekschop uit zijn schot.

Ook aan de overzijde moet Coucke even tussenbeide komen. Kums probeerde het met een puntertje, in de handen van het sluitstuk van Malinwa dus.

Nikola Storm pakt even uit met zijn handelsmerk. Vanop links naar binnen snijden om dan met rechts de korte hoek te viseren. Het schot is echter te slap zodat Roef er geen problemen mee heeft.

Het is een beetje een staakt-het-vuren.

Coucke kan wat opwarmen met een vangbal. Het was Hjulsager die het leer voor doel probeerde te zwiepen, maar hij deed dat dus te dicht bij de doelman van KV Mechelen.

De tribunes zijn goed gevuld op deze druilerige zondagmiddag. De trouwe aanhang van Malinwa is op de afspraak voor deze eerste thuiswedstrijd van het seizoen.

Mrabti trapt deze wedstrijd op gang. Krijgen we spektakel te zien Achter de Kazerne?

Doelpuntenkermis in 2021. De laatste zege van KV Mechelen tegen Gent dateert al van december 2021. Het werd een spektakelwedstrijd want de partij eindigde op 4-3. Krijgen we ook vandaag een doelpuntenkermis te zien? . vooraf, 15 uur 34.