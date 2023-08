STVV nestelt zich bij de top van het klassement na zuinige zege in Kortrijk

De partij zit erop. STVV staat na twee speeldagen verrassend helemaal bovenaan. In de tweede helft werd Steuckers de matchwinnaar door de 0-1 in doel te schuiven. Kortrijk zette daar maar weinig tegenover.

einde, 21 uur 09. Einde. De partij zit erop. STVV staat na twee speeldagen verrassend helemaal bovenaan. In de tweede helft werd Steuckers de matchwinnaar door de 0-1 in doel te schuiven. Kortrijk zette daar maar weinig tegenover. .

clock 84'

tweede helft, minuut 84. We gaan zo stilaan de slotfase in en STVV kan een tweede opeenvolgende zege al ruiken. De Kanaries moeten nog even standhouden, want het is wachten wat Kortrijk nog klaarspeelt tijdens die laatste minuten. .