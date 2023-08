LIVE: Werk op de plank voor Genk, kan het Eupen nog verschalken in de tweede helft?

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KAS Eupen, Amadou Keita erin, Jerome Deom eruit wissel substitution out Jerome Deom substitution in Amadou Keita

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KRC Genk, Daniel Muñoz erin, Ángelo Preciado eruit wissel substitution out Ángelo Preciado substitution in Daniel Muñoz

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KRC Genk, Toluwalase Emmanuel Arokodare erin, Yira Sor eruit wissel substitution out Yira Sor substitution in Toluwalase Emmanuel Arokodare

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KRC Genk, Joseph Paintsil erin, Christopher Baah eruit wissel substitution out Christopher Baah substitution in Joseph Paintsil

clock 59' tweede helft, minuut 59. Drie wissels. Wouter Vrancken grijpt een eerste keer in. Tolu, Muñoz en Paintsil staan klaar om erin te komen. Ze moeten in het offensief voor een kwaliteitsinjectie zorgen. . Drie wissels Wouter Vrancken grijpt een eerste keer in. Tolu, Muñoz en Paintsil staan klaar om erin te komen. Ze moeten in het offensief voor een kwaliteitsinjectie zorgen.

clock 55' tweede helft, minuut 55. De eerste bal tussen de palen voor Genk is een feit. Het is Sor die daar voor zorgt. De spits van de Limburgers probeert kracht te zetten achter zijn kopbal, maar mikt het leer recht op Nurudeen. . De eerste bal tussen de palen voor Genk is een feit. Het is Sor die daar voor zorgt. De spits van de Limburgers probeert kracht te zetten achter zijn kopbal, maar mikt het leer recht op Nurudeen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Geel McKenzie. Nuhu gaat met zijn snelle beentjes weer aan de haal met het leer, al steekt McKenzie daar een stokje voor. De Amerikaan breekt de tegenaanval af en krijgt zo een geel karton onder de neus geduwd. . Geel McKenzie Nuhu gaat met zijn snelle beentjes weer aan de haal met het leer, al steekt McKenzie daar een stokje voor. De Amerikaan breekt de tegenaanval af en krijgt zo een geel karton onder de neus geduwd.

clock 50' Gele kaart voor Mark McKenzie van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 50 yellow card Mark McKenzie KRC Genk

clock 47' tweede helft tweede helft, minuut 47 match begonnen

clock 47' tweede helft, minuut 47. Pegel van Nuhu. Het is niet Genk, maar wel Eupen dat de eerste kans van de tweede helft versiert. Magnée legt goed terug tot bij Nuhu die meteen uithaalt. Vandevoordt is echter bij de pinken. . Pegel van Nuhu Het is niet Genk, maar wel Eupen dat de eerste kans van de tweede helft versiert. Magnée legt goed terug tot bij Nuhu die meteen uithaalt. Vandevoordt is echter bij de pinken.

clock 17:05 tweede helft, 17 uur 05. Genk moet in de tweede helft anders voor de dag komen om Eupen te kunnen verslaan. Stef Wijnants op Radio 1. Genk moet in de tweede helft anders voor de dag komen om Eupen te kunnen verslaan. Stef Wijnants op Radio 1

clock 17:03 tweede helft, 17 uur 03. Start 2e helft. We voetballen weer in de Cegeka Arena. Heeft Wouter Vrancken zijn troepen tijdens de rust wakker geschud? We gaan het zo dadelijk ontdekken in het tweede bedrijf van deze partij. . Start 2e helft We voetballen weer in de Cegeka Arena. Heeft Wouter Vrancken zijn troepen tijdens de rust wakker geschud? We gaan het zo dadelijk ontdekken in het tweede bedrijf van deze partij.

clock 16:49 rust, 16 uur 49. Rust. Werk op de plank voor Genk. Eupen kwam al in de tweede minuut op voorsprong na een fraaie kopbal van Charles-Cook. Het balbezit was dan wel voor Genk, maar kansen in elkaar knutselen bleek moeilijk tegen de stugge Panda's. El Khannouss kwam nog dicht bij de 1-1, maar trapte op de paal. . Rust Werk op de plank voor Genk. Eupen kwam al in de tweede minuut op voorsprong na een fraaie kopbal van Charles-Cook. Het balbezit was dan wel voor Genk, maar kansen in elkaar knutselen bleek moeilijk tegen de stugge Panda's. El Khannouss kwam nog dicht bij de 1-1, maar trapte op de paal.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Arteaga in het zijnet. Genk legt nu een fraaie combinatie op de mat. Plots infiltreert Arteaga in de zestien van de bezoekers en krijgt hij dé kans op de gelijkmaker. De linksachter ziet zijn poging in het zijnet stranden. . Arteaga in het zijnet Genk legt nu een fraaie combinatie op de mat. Plots infiltreert Arteaga in de zestien van de bezoekers en krijgt hij dé kans op de gelijkmaker. De linksachter ziet zijn poging in het zijnet stranden.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Het blijft opletten geblazen als Eupen er een van de zeldzame keren uit komt. Magnée kan nu de trekker overhalen en kraakt zijn schot een beetje. . Het blijft opletten geblazen als Eupen er een van de zeldzame keren uit komt. Magnée kan nu de trekker overhalen en kraakt zijn schot een beetje.

clock 45+1' Er komen 3 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 3 - extra time Er komen 3 minuten extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Nieuwe poging. Dan maar een keer vanop afstand proberen, denkt Hrosovsky. De Slowaak viseert de verste hoek, maar zijn poging zeilt naast de verste paal. Genk heeft nog altijd geen poging tussen de palen. Wel al 13 mogelijkheden die naast of over gingen. . Nieuwe poging Dan maar een keer vanop afstand proberen, denkt Hrosovsky. De Slowaak viseert de verste hoek, maar zijn poging zeilt naast de verste paal. Genk heeft nog altijd geen poging tussen de palen. Wel al 13 mogelijkheden die naast of over gingen.

clock 40' eerste helft, minuut 40. De gelijkmaker hangt nu toch al een tijdje in de lucht. Eerst wordt het schot van Baah nog afgeblokt, maar in de rebound kan El Khannouss nog eens uithalen. Nu komt Nurudeen wel goed tussenbeide. . De gelijkmaker hangt nu toch al een tijdje in de lucht. Eerst wordt het schot van Baah nog afgeblokt, maar in de rebound kan El Khannouss nog eens uithalen. Nu komt Nurudeen wel goed tussenbeide.