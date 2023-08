Genk-coach Vrancken wil reactie na CL-sof: "Teleurgesteld door gebrek aan verantwoordelijkheid"

clock 17:25

vooraf, 17 uur 25. Vrancken: "Moeten knop snel kunnen omdraaien". Woensdag kreeg Genk Europees een stevige uppercut te verwerken. Tegen het Zwitserse Servette werd de Champions League-droom doorprikt in de strafschoppen. Veel tijd om te balen is er niet, want zaterdag wacht alweer een competitieduel tegen Eupen. "In zo'n druk programma moet je de knop snel kunnen omdraaien en alweer focussen op het volgende", vertelde Genk-coach Wouter Vrancken vrijdag. "Ja, tegen tien man moesten we het gewoon afmaken, maar zeggen dat alles slecht was, is overdreven." "De grootste teleurstelling was het gebrek aan verantwoordelijkheid rond de box. De hete aardappel werd steeds doorgeschoven, zo kan je niet aan uitgespeelde kansen komen." Na het nipte mislopen van de titel in juni is het een nieuwe opdoffer voor de Limburgers. "De ontgoocheling van vorig seizoen is er nog, en nu is er deze ontgoocheling van het missen van de Champions League, iets waar we een heel jaar naartoe hebben gewerkt. Het is een beetje onbegrijpelijk, maar we mogen er niet te fel bij blijven stilstaan." Zaterdag wacht Eupen, een wedstrijd waarin Genk zich moet herpakken. "Eupen is zeker niet te onderschatten, want het speelde een heel goede wedstrijd tegen Westerlo. Maar we mogen nu niet vergeten om het positieve te blijven zien, want we zijn de competitie goed gestart tegen RWDM." .