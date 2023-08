LIVE: Cercle en Charleroi gaan op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen

Fase per fase

clock 3' eerste helft, minuut 3. Cercle Brugge vliegt er meteen stevig in. De thuisploeg dwong al in de openingsminuut een hoekschop af en blijft Charleroi nu onder druk zetten. . Cercle Brugge vliegt er meteen stevig in. De thuisploeg dwong al in de openingsminuut een hoekschop af en blijft Charleroi nu onder druk zetten.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:15 eerste helft, 18 uur 15. Aftrap. Charleroi brengt de bal aan het rollen in het Jan Breydelstadion. Kan het er iets rapen of houdt Cercle Brugge de punten thuis? . Aftrap Charleroi brengt de bal aan het rollen in het Jan Breydelstadion. Kan het er iets rapen of houdt Cercle Brugge de punten thuis?

clock 18:03 vooraf, 18 uur 03. Opnieuw moeizaam competitiebegin voor Cercle? Cercle Brugge begon ook vorig seizoen met een nederlaag aan het seizoen. Toen was het de voorbode van een bijzonder moeizame competitiestart met 9 op 30. Charleroi schoot toen beter uit de startblokken met 3 overwinningen in de eerste 5 speeldagen. Na 10 speeldagen stond de teller op 15 punten. . Opnieuw moeizaam competitiebegin voor Cercle? Cercle Brugge begon ook vorig seizoen met een nederlaag aan het seizoen. Toen was het de voorbode van een bijzonder moeizame competitiestart met 9 op 30. Charleroi schoot toen beter uit de startblokken met 3 overwinningen in de eerste 5 speeldagen. Na 10 speeldagen stond de teller op 15 punten.

clock 17:45 Monticelli krijgt een basisplaats bij Charleroi. vooraf, 17 uur 45. Monticelli krijgt een basisplaats bij Charleroi.

clock 17:32 vooraf, 17 uur 32. Slechte statistieken voor Cercle. Cercle beleefde de voorbije jaren niet veel plezier aan de confrontaties met Charleroi. Van de laatste 10 onderlinge duels kon het er slechts 2 winnen en ging het 8 keer onderuit. Eén van die twee overwinningen boekte het vorig seizoen, toen smeerde het Charleroi een 4-1-nederlaag aan in het Jan Breydelstadion. . Slechte statistieken voor Cercle Cercle beleefde de voorbije jaren niet veel plezier aan de confrontaties met Charleroi. Van de laatste 10 onderlinge duels kon het er slechts 2 winnen en ging het 8 keer onderuit.



clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Op zoek naar eerste driepunter. Een vroege openingsgoal, maar ook een domme rode kaart voor Stulic na amper een kwartier. Het was vorig week een woelig begin van de nieuwe competitie voor Charleroi, thuis tegen OHL. Uiteindelijk draaide de wedstrijd uit op een 1-1-gelijkspel. Cercle ging dan weer de boot in op bezoek bij landskampioen Antwerp. In een kansarme wedstrijd verschalkte Daland net voor rust zijn eigen doelman. Zowel Cercle als Charleroi gaat vanavond dus op zoek naar hun eerste competitiezege. . Op zoek naar eerste driepunter Een vroege openingsgoal, maar ook een domme rode kaart voor Stulic na amper een kwartier. Het was vorig week een woelig begin van de nieuwe competitie voor Charleroi, thuis tegen OHL. Uiteindelijk draaide de wedstrijd uit op een 1-1-gelijkspel.

clock 17:25 vooraf, 17 uur 25. Charleroi zonder geschorste Stulic. Ook bij Charleroi is er slechts één, noodgedwongen, wissel. Stulic verdwijnt uit de basis na zijn rode kaart tegen OHL. Monticelli is zijn vervanger. . Charleroi zonder geschorste Stulic Ook bij Charleroi is er slechts één, noodgedwongen, wissel. Stulic verdwijnt uit de basis na zijn rode kaart tegen OHL. Monticelli is zijn vervanger.

clock 17:22 vooraf, 17 uur 22. Popovic out, Dal Silva Lopes in. Slechts één wijziging in de basisploeg van Cercle Brugge. Popovic verhuist naar de bank, hij wordt vervangen door Da Silva Lopes. . Popovic out, Dal Silva Lopes in Slechts één wijziging in de basisploeg van Cercle Brugge. Popovic verhuist naar de bank, hij wordt vervangen door Da Silva Lopes.

clock 10:20 vooraf, 10 uur 20. We willen de drie punten, tegen toch wel een sterke tegenstander. Het is een Mazzu-team. Je ziet dat mijn collega zijn stempel drukt vanuit een goede organisatie. Miron Muslic (trainer Cercle Brugge). We willen de drie punten, tegen toch wel een sterke tegenstander. Het is een Mazzu-team. Je ziet dat mijn collega zijn stempel drukt vanuit een goede organisatie. Miron Muslic (trainer Cercle Brugge)

clock 10:19 vooraf, 10 uur 19. We bekijken het match per match, en enkel de volgende partij is belangrijk. Die van vandaag dus. Felice Mazzu (trainer Charleroi). We bekijken het match per match, en enkel de volgende partij is belangrijk. Die van vandaag dus. Felice Mazzu (trainer Charleroi)

clock 10:16 vooraf, 10 uur 16. Spannend duel? Als de krachtverhoudingen tussen beide ploegen dezelfde zijn als vorig seizoen, dan zou het vandaag wel eens een spannend duel kunnen worden. De nummers 8 en 9 van vorig jaar ontliepen elkaar nauwelijks. Charleroi greep net naast de Play-Offs, Cercle mocht als nummer 8 nog net meedoen. . Spannend duel? Als de krachtverhoudingen tussen beide ploegen dezelfde zijn als vorig seizoen, dan zou het vandaag wel eens een spannend duel kunnen worden. De nummers 8 en 9 van vorig jaar ontliepen elkaar nauwelijks. Charleroi greep net naast de Play-Offs, Cercle mocht als nummer 8 nog net meedoen.

clock 10:15 De eerste thuismatch van het seizoen voor Cercle. vooraf, 10 uur 15. De eerste thuismatch van het seizoen voor Cercle.

clock 10:15 - Vooraf Vooraf, 10 uur 15

clock Opstelling Cercle Brugge. Warleson, Christiaan Ravych, Leonardo Da Silva Lopes, Jesper Daland, Hugo Siquet, Abu Francis, Hannes Van der Bruggen, Olivier Deman, Kevin Denkey, Thibo Somers, Yann Gboho Opstelling Cercle Brugge Warleson, Christiaan Ravych, Leonardo Da Silva Lopes, Jesper Daland, Hugo Siquet, Abu Francis, Hannes Van der Bruggen, Olivier Deman, Kevin Denkey, Thibo Somers, Yann Gboho

clock Opstelling Charleroi. Hervé Koffi, Zan Rogelj, Mehdi Boukamir, Stelios Andreou, Stefan Knezevic, Romeo Monticelli, Daan Heymans, Marco Ilaimaharitra, Adem Zorgane, Isaac Mbenza, Oday Dabbagh Opstelling Charleroi Hervé Koffi, Zan Rogelj, Mehdi Boukamir, Stelios Andreou, Stefan Knezevic, Romeo Monticelli, Daan Heymans, Marco Ilaimaharitra, Adem Zorgane, Isaac Mbenza, Oday Dabbagh