LIVE (13.30 uur): Kan Anderlecht de gemoederen sussen tegen landskampioen Antwerp?

clock 10:26

vooraf, 10 uur 26. Proces 2.0. Na een 3-0-overwinning in de galamatch tegen Ajax waren de verwachtingen hooggespannen voor het seizoensbegin van Anderlecht, maar een nederlaag tegen Union blies die weg. Niet de nederlaag, maar vooral de zwakke eerste helft zinderde na. "We waren om verschillende redenen ongelukkig over die prestatie", beaamde Brian Riemer nog eens. "Maar we zijn nog een jong team, dat nog zal groeien. We zullen zeker nog obstakels tegenkomen onderweg. Tegen Ajax speelden we een geweldige match, tegen Union speelden we een slechte eerste helft." .