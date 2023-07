Competitie begint vrijdagavond met Union-Anderlecht: "Honger naar revanche is groot"

clock 16:10

vooraf, 16 uur 10. Anderlecht heeft de voorbije dagen nog stevig uitgehaald op de transfermarkt, maar nieuwkomers Justin Lonwijk en Luis Vazquez zijn nog niet inzetbaar. De Nederlander kampt met een conditionele achterstand, de werkvergunning van de Argentijnse spits is nog niet in orde. Union is sinds zijn terugkeer op het hoogste niveau de boeman van Anderlecht. Het won alle ontmoetingen: 6-0. "We kennen allemaal die cijfers", glimlachte Anderlecht-coach Brian Riemer. "De honger om revanche te nemen is groot." .