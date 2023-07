LIVE: STVV toont meeste aanvalslust, Standard is offensief onmondig

Fase per fase

Fase per fase

clock 42' eerste helft, minuut 42. Slap schot van Ohio. Zowaar eens een bal tussen de palen van Standard. Ohio snijdt naar binnen en haalt op de rand van de zestien uit. Schmidt ziet het lage schot goed komen en is niet onder de indruk. . Slap schot van Ohio Zowaar eens een bal tussen de palen van Standard. Ohio snijdt naar binnen en haalt op de rand van de zestien uit. Schmidt ziet het lage schot goed komen en is niet onder de indruk.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Hoefkens niet tevreden. Carl Hoefkens loopt te foeteren aan de zijlijn. Hij heeft voorlopig dan ook weinig om vrolijk van te worden. Meer reden tot vreugde bij Fink, al zijn de kansen voor STVV ook wel op één hand te tellen. . Hoefkens niet tevreden Carl Hoefkens loopt te foeteren aan de zijlijn. Hij heeft voorlopig dan ook weinig om vrolijk van te worden. Meer reden tot vreugde bij Fink, al zijn de kansen voor STVV ook wel op één hand te tellen.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Standard komt nog eens piepen op een hoekschop. Donnum gooit de bal voor doel, maar daar bokst Schmidt de voorzet autoritair weg. Balikwisha probeert het in één tijd in de herneming, maar zijn schot zeilt ver over en naast. . Standard komt nog eens piepen op een hoekschop. Donnum gooit de bal voor doel, maar daar bokst Schmidt de voorzet autoritair weg. Balikwisha probeert het in één tijd in de herneming, maar zijn schot zeilt ver over en naast.

clock 33' eerste helft, minuut 33.

clock 31' eerste helft, minuut 31. 60% vs 40% balbezit. STVV heeft na een halfuur duidelijk het overwicht in deze wedstrijd. Standard moet vooral verdedigen. De 1-0 hangt in de lucht. . 60% vs 40% balbezit STVV heeft na een halfuur duidelijk het overwicht in deze wedstrijd. Standard moet vooral verdedigen. De 1-0 hangt in de lucht.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Geen penalty. Bocat gaat in de zestien liggen na een contact met Fossey. Bij STVV claimen ze een strafschop, maar scheidsrechter Vergoote wuift het protest weg. Ook de VAR grijpt niet in. . Geen penalty Bocat gaat in de zestien liggen na een contact met Fossey. Bij STVV claimen ze een strafschop, maar scheidsrechter Vergoote wuift het protest weg. Ook de VAR grijpt niet in.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Geel voor Laursen. STVV legt nog eens een knappe aanval op de mat. Kaya kan bijna alleen op doel afgaan, maar wordt onderuitgehaald door Laursen. Die krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Terecht geen rood, want hij was niet de laatste man. . Geel voor Laursen STVV legt nog eens een knappe aanval op de mat. Kaya kan bijna alleen op doel afgaan, maar wordt onderuitgehaald door Laursen. Die krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Terecht geen rood, want hij was niet de laatste man.

clock 26' Gele kaart voor Jacob Barrett Laursen van Standard tijdens eerste helft, minuut 26 yellow card Jacob Barrett Laursen Standard

clock 24' eerste helft, minuut 24. Standard offensief onmondig. Standard komt er voetballend niet uit en ook de stilstaande fases leveren niks op. Een vrije trap van Donnum wordt makkelijk weggewerkt bij STVV. . Standard offensief onmondig Standard komt er voetballend niet uit en ook de stilstaande fases leveren niks op. Een vrije trap van Donnum wordt makkelijk weggewerkt bij STVV.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Koita blijft bijzonder bedrijvig, al is het niet altijd even secuur. Hij probeert het van ver, maar zijn schot is niet goed gericht en wijkt ook nog eens af op een ploegmaat. . Koita blijft bijzonder bedrijvig, al is het niet altijd even secuur. Hij probeert het van ver, maar zijn schot is niet goed gericht en wijkt ook nog eens af op een ploegmaat.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Na ruim een kwartier blijft het wachten op de eerste echte dreiging van de bezoekers. Het is duidelijk nog even zoeken voor het team van Carl Hoefkens. . Na ruim een kwartier blijft het wachten op de eerste echte dreiging van de bezoekers. Het is duidelijk nog even zoeken voor het team van Carl Hoefkens.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Ito mikt nipt naast. Weer een kans voor STVV. Na slordig balverlies bij Standard komt de bal bij Ito. Die waagt zijn kans van net buiten de zestien en mikt niet zo gek ver naast. Standard moet het spel ondergaan, STVV is gretiger. . Ito mikt nipt naast Weer een kans voor STVV. Na slordig balverlies bij Standard komt de bal bij Ito. Die waagt zijn kans van net buiten de zestien en mikt niet zo gek ver naast. Standard moet het spel ondergaan, STVV is gretiger.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Het blijft wachten op de eerste voldragen aanval van Standard. Voorlopig geeft STVV de beste indruk. . Het blijft wachten op de eerste voldragen aanval van Standard. Voorlopig geeft STVV de beste indruk.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Bocat krijgt opvallend veel ruimte en waagt dan maar zijn kans met een afstandsschot. Zijn lage schuiver is te centraal gericht, Bodart heeft er geen problemen mee. . Bocat krijgt opvallend veel ruimte en waagt dan maar zijn kans met een afstandsschot. Zijn lage schuiver is te centraal gericht, Bodart heeft er geen problemen mee.

clock 9' Koita niet voorbij Bodart. Daar is de eerste dreiging van STVV! Koita kan zich op snelheid doorzetten op links, maar wacht dan te lang om voor te zetten of op doel te knallen. Het wordt iets tussen de twee en Bodart kan ingrijpen. . eerste helft, minuut 9. crucial save Koita niet voorbij Bodart Daar is de eerste dreiging van STVV! Koita kan zich op snelheid doorzetten op links, maar wacht dan te lang om voor te zetten of op doel te knallen. Het wordt iets tussen de twee en Bodart kan ingrijpen.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Balikwisha profiteert niet. Achteraan bij STVV spelen ze met vuur door te nonchalant uit te verdedigen. Delorge speelt de bal kwijt aan Balikwisha, maar die kan uiteindelijk niet profiteren. Meer dan een corner houdt Standard er niet aan over. . Balikwisha profiteert niet Achteraan bij STVV spelen ze met vuur door te nonchalant uit te verdedigen. Delorge speelt de bal kwijt aan Balikwisha, maar die kan uiteindelijk niet profiteren. Meer dan een corner houdt Standard er niet aan over.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Beide ploegen beginnen met veel enthousiasme aan de wedstrijd, maar de kwaliteit is niet altijd even hoog. Voorlopig is alles in evenwicht. . Beide ploegen beginnen met veel enthousiasme aan de wedstrijd, maar de kwaliteit is niet altijd even hoog. Voorlopig is alles in evenwicht.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:15 eerste helft, 19 uur 15. Aftrap. Scheidsrechter Jasper Vergoote fluit de laatste wedstrijd van deze eerste speeldag op gang. Houdt STVV de punten thuis tegen Standard? . Aftrap Scheidsrechter Jasper Vergoote fluit de laatste wedstrijd van deze eerste speeldag op gang. Houdt STVV de punten thuis tegen Standard?