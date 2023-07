LIVE: Genk is de betere ploeg, maar RWDM treft de paal

Fase per fase

Fase per fase

clock 15' eerste helft, minuut 15. Daar is de reactie van Genk al. Paintsil, die veel ruimte krijgt op rechts, wil uitpakken met een scherpe voorzet. Doelman Defourny steekt er een stokje voor. . Daar is de reactie van Genk al. Paintsil, die veel ruimte krijgt op rechts, wil uitpakken met een scherpe voorzet. Doelman Defourny steekt er een stokje voor.

clock 12' Biron treft de paal! Als een donderslag bij heldere hemel komt RWDM zowaar bijna op voorsprong. Ze komen er bijzonder scherp uit op de omschakeling en Biron kan hard uithalen. Zijn schot spat uit elkaar op de paal. Genk ontsnapt. . eerste helft, minuut 12. shot on goalpost Biron treft de paal! Als een donderslag bij heldere hemel komt RWDM zowaar bijna op voorsprong. Ze komen er bijzonder scherp uit op de omschakeling en Biron kan hard uithalen. Zijn schot spat uit elkaar op de paal. Genk ontsnapt.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Arteaga trapt naast. Genk vindt goed de ruimtes tussen de linies. Arteaga komt nu in een goede positie en trapt enkele meters naast. . Arteaga trapt naast Genk vindt goed de ruimtes tussen de linies. Arteaga komt nu in een goede positie en trapt enkele meters naast.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Genk is de dominante ploeg in deze beginfase. Het balbezit is voor de Limburgers die het leer goed rond laten gaan. . Genk is de dominante ploeg in deze beginfase. Het balbezit is voor de Limburgers die het leer goed rond laten gaan.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Grote kans voor Paintsil. Daar is die eerste mogelijkheid al. Muñoz stuurt Paintsil uitstekend in het straatje. Die krijgt ook tijd om uit te halen, maar mikt de 0-1 op doelman Defourny. Het was al bijna prijs. . Grote kans voor Paintsil Daar is die eerste mogelijkheid al. Muñoz stuurt Paintsil uitstekend in het straatje. Die krijgt ook tijd om uit te halen, maar mikt de 0-1 op doelman Defourny. Het was al bijna prijs.

clock 4' eerste helft, minuut 4. We mogen bijna een eerste kans noteren. Genk probeert geduldig te voetballen en Muñoz brengt het leer al meteen voor doel. Hij kan echter geen ploegmaat bereiken. Genk wil de touwtjes wel strak in handen houden. . We mogen bijna een eerste kans noteren. Genk probeert geduldig te voetballen en Muñoz brengt het leer al meteen voor doel. Hij kan echter geen ploegmaat bereiken. Genk wil de touwtjes wel strak in handen houden.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Veel enthousiasme bij het publiek en de thuisploeg. . Peter Vandenbempt op Radio 1. Veel enthousiasme bij het publiek en de thuisploeg. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap. RWDM mag weer proeven van eersteklassevoetbal. Leggen ze meteen de vicekampioen over de knie of zet Genk de promovendus opzij? . Aftrap RWDM mag weer proeven van eersteklassevoetbal. Leggen ze meteen de vicekampioen over de knie of zet Genk de promovendus opzij?

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. We hebben een kern die in de voorbereiding heeft laten zien dat we kwalitatief sterk zijn. . Wouter Vrancken (trainer Genk). We hebben een kern die in de voorbereiding heeft laten zien dat we kwalitatief sterk zijn. Wouter Vrancken (trainer Genk)

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. We zijn erg gemotiveerd en heel fier. Voor mij is het een mooie kans om hier te zijn. . Claudio Cacapa (trainer RWDM). We zijn erg gemotiveerd en heel fier. Voor mij is het een mooie kans om hier te zijn. Claudio Cacapa (trainer RWDM)

clock 20:32 vooraf, 20 uur 32. Thuismatch voor El Hadj. Voor Ait El Hadj wordt het wel een bijzondere partij. De Belgisch-Marokkaanse middenvelder is geboren in Molenbeek en komt vanavond dus zo een beetje thuis. . Thuismatch voor El Hadj Voor Ait El Hadj wordt het wel een bijzondere partij. De Belgisch-Marokkaanse middenvelder is geboren in Molenbeek en komt vanavond dus zo een beetje thuis.

clock 20:28 vooraf, 20 uur 28. Bekende namen bij RWDM. Bij RWDM is het vooral uitkijken naar enkele bekende namen. Zo maken Theo Defourny, Alexis De Sart en Xavier Mercier hun wederoptreden in de Belgische eerste klasse. . Bekende namen bij RWDM Bij RWDM is het vooral uitkijken naar enkele bekende namen. Zo maken Theo Defourny, Alexis De Sart en Xavier Mercier hun wederoptreden in de Belgische eerste klasse.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. De Camargo tegen ex-club. Het werd een woelige week voor RWDM met het ontslag van trainer Vincent Euvrard. Op de bank zit wel een naam die meer dan een belletje doet rinkelen. Igor De Camargo, onder meer ex-Genk, moet als assistent van Claudio Cacapa de promovendus naar nieuwe successen stuwen. . De Camargo tegen ex-club Het werd een woelige week voor RWDM met het ontslag van trainer Vincent Euvrard. Op de bank zit wel een naam die meer dan een belletje doet rinkelen. Igor De Camargo, onder meer ex-Genk, moet als assistent van Claudio Cacapa de promovendus naar nieuwe successen stuwen.

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Vrancken voert enkele wijzigingen door. Genk heeft zijn seizoen al op gang getrapt tegen Servette in de voorrondes van de Champions League. Wouter Vrancken kiest vanavond wel voor een heel aantal andere namen. Zo mogen Arteaga, Galarza, El Hadj en Sor vanavond starten aan de partij. . Vrancken voert enkele wijzigingen door Genk heeft zijn seizoen al op gang getrapt tegen Servette in de voorrondes van de Champions League. Wouter Vrancken kiest vanavond wel voor een heel aantal andere namen. Zo mogen Arteaga, Galarza, El Hadj en Sor vanavond starten aan de partij.

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43.

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43.

clock 11:25 vooraf, 11 uur 25.

clock 11:24 vooraf, 11 uur 24. We zijn klaar om opnieuw intens en met energie aan de bak te gaan. We willen enorm graag heel goed starten. Wouter Vrancken, coach Racing Genk. We zijn klaar om opnieuw intens en met energie aan de bak te gaan. We willen enorm graag heel goed starten. Wouter Vrancken, coach Racing Genk