LIVE: Genk heeft de zaakjes op orde, Muñoz maakt er voor rust al 0-3 van

clock 46' tweede helft, minuut 46. Genk komt al meteen goed uit de startblokken met Muñoz. De 27-jarige Colombiaan zoekt en vindt Sor die het leer over kopt. Muñoz heeft er wel zin in vandaag. . Genk komt al meteen goed uit de startblokken met Muñoz. De 27-jarige Colombiaan zoekt en vindt Sor die het leer over kopt. Muñoz heeft er wel zin in vandaag.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:50 tweede helft, 21 uur 50. Start 2e helft. We voetballen weer in het Edmond Machtensstadion. Kan RWDM zich terug in de wedstrijd voetballen of maakt Genk het helemaal af? . Start 2e helft We voetballen weer in het Edmond Machtensstadion. Kan RWDM zich terug in de wedstrijd voetballen of maakt Genk het helemaal af?

clock 21:34 rust, 21 uur 34. Rust. Zo gaan we rusten en kan RWDM de koppen bij elkaar steken. Genk was de beter voetballende ploeg en dat resulteerde in doelpunten van Fadera, Heynen (op strafschop) en Muñoz. RWDM zette daar een knal tegen de paal en een deviatie op de lat tegenover. . Rust Zo gaan we rusten en kan RWDM de koppen bij elkaar steken. Genk was de beter voetballende ploeg en dat resulteerde in doelpunten van Fadera, Heynen (op strafschop) en Muñoz. RWDM zette daar een knal tegen de paal en een deviatie op de lat tegenover.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Muñoz kopt de 0-3 binnen! Is de strijd al gestreden? Zo ziet het er toch naar uit. Heynen dwingt op een hoekschop doelman Defourny nog tot een goede redding, maar de bal belandt op de knikker van Muñoz. Die kan zomaar binnen koppen: 0-3. . Muñoz kopt de 0-3 binnen! Is de strijd al gestreden? Zo ziet het er toch naar uit. Heynen dwingt op een hoekschop doelman Defourny nog tot een goede redding, maar de bal belandt op de knikker van Muñoz. Die kan zomaar binnen koppen: 0-3.

clock 45+1' Er komen 3 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 3 - extra time Er komen 3 minuten extra tijd bij.

clock 45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Daniel Muñoz van KRC Genk. 0, 3. goal RWDM KRC Genk 48' 0 3

clock 43' eerste helft, minuut 43. Wat doelgevaar betreft heeft RWDM zich wel laten gelden. Al is Genk wel de betere ploeg. . Peter Vandenbempt op Radio 1. Wat doelgevaar betreft heeft RWDM zich wel laten gelden. Al is Genk wel de betere ploeg. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 41' Dailly treft de lat. Voor de tweede keer vanavond valt het leer voor RWDM tegen het doelkader. Nu verstuurt Mercier een uitstekende voorzet en Dailly kan er zijn voet tegen zetten. De bal valt pardoes op de lat. . eerste helft, minuut 41. shot on goalpost Dailly treft de lat Voor de tweede keer vanavond valt het leer voor RWDM tegen het doelkader. Nu verstuurt Mercier een uitstekende voorzet en Dailly kan er zijn voet tegen zetten. De bal valt pardoes op de lat.

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Heynen met de 0-2! Genk heeft de dubbele voorsprong te pakken. Heynen stuurt doelman Defourny naar de verkeerde kant en zet de elfmeter ijzig kalm om. Genk op rozen zo voor de rust. . Heynen met de 0-2! Genk heeft de dubbele voorsprong te pakken. Heynen stuurt doelman Defourny naar de verkeerde kant en zet de elfmeter ijzig kalm om. Genk op rozen zo voor de rust.

clock 38' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 38 door Bryan Heynen van KRC Genk. 0, 2. penalty RWDM KRC Genk 48' 0 2

clock 37' eerste helft, minuut 37. Strafschop voor Genk! Ref Wesli De Cremer wijst naar de stip. Fadera pakt in de zestien uit met een sleepbeweging en legt zo Heris in de luren. Die maait de flankspeler onderuit zodat er een elfmeter volgt. . Strafschop voor Genk! Ref Wesli De Cremer wijst naar de stip. Fadera pakt in de zestien uit met een sleepbeweging en legt zo Heris in de luren. Die maait de flankspeler onderuit zodat er een elfmeter volgt.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Genk krijgt een vrije trap op een interessante plek. Een kolfje naar de hand van Bryan Heynen die ook zijn verantwoordelijkheid neemt. De kapitein krijgt zijn schot echter niet tussen de palen. . Genk krijgt een vrije trap op een interessante plek. Een kolfje naar de hand van Bryan Heynen die ook zijn verantwoordelijkheid neemt. De kapitein krijgt zijn schot echter niet tussen de palen.

clock 33' eerste helft, minuut 33.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Fadera maakt er 0-1 van! De ban is dan toch gebroken voor Genk. De vinnige Paintsil brengt het leer voor doel waar Fadera op de goede plek staat. Hij devieert de voorzet via de vingers van Defourny in het doel. . Fadera maakt er 0-1 van! De ban is dan toch gebroken voor Genk. De vinnige Paintsil brengt het leer voor doel waar Fadera op de goede plek staat. Hij devieert de voorzet via de vingers van Defourny in het doel.