LIVE: Westerlo ziet gelijkmaker afgekeurd worden, Eupen nog steeds op voorsprong

rust, 16 uur 49. Rust. Beide ploegen zoeken de kleedkamers op. Westerlo had dan wel het betere van het spel, de voorsprong is wel voor Eupen. Van Genechten wist in de rebound Bolat te verschalken. De Panda's dus verrassend op voorsprong. .

eerste helft, minuut 44. Het is nog altijd 1-0 voor Eupen en dat is toch een beetje vreemd. De thuisploeg had maar één kans. Westerlo is duidelijk de betere ploeg. Geert Heremans bij Radio 1.