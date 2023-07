Hertekend Eupen ontvangt in eigen huis ambitieus Westerlo

clock 10:31

vooraf, 10 uur 31. Westerlo roert zich op de transfermarkt. Westerlo eindigde vorig seizoen knap 7e in zijn eerste jaar terug op het hoogste niveau en mocht daardoor ook meteen de Europe Play-offs spelen. Een Europees ticket zat er niet in voor de Kemphanen, maar de sterke resultaten van vorig seizoen smaken alvast naar meer. Door het verlies van basisspelers Maxim De Cuyper, Nacer Chadli en Nene Dorgeles bleef Westerlo niet stilzitten op de transfermarkt. Onder meer de jonge spits Lucas Stassin werd onlangs nog overgenomen van Anderlecht. Daarnaast werd de Kroatische aanvaller Matija Frigan de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de club. .