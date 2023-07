LIVE: Tulband of niet, Cuypers kopt Gent op voorsprong tegen Kortrijk

Kortrijk mag het nog eens proberen op een hoekschop, maar dit keer levert die geen dreiging op. We zijn intussen bezig aan de vier minuten extra tijd, de rust nadert met rasse schreden.

clock 45'

eerste helft, minuut 45. De start was ongelukkig met die vroege tegengoal, maar intussen heeft Gent zijn zaakjes prima onder controle. Kortrijk is evenwel nog lang niet uitgeteld, het verschil is ondanks het Gentse overwicht maar één doelpunt. .