LIVE: Mbayo snuffelt aan de gelijkmaker voor Kortrijk, Nardi houdt Gent overeind

tweede helft, minuut 70. De Sart pakt na een snelle ingooi uit met een verrassende, lage voorzet. Zelfs zijn ploegmaats zijn verrast, Vandenberghe is wel bij de pinken. Hier zat meer in voor de thuisploeg. .

tweede helft, minuut 54. Hong afgeblokt. Knappe aanval van Gent. Na een afgeblokte voorzet valt de bal voor de voeten van Hong. Die haalt uit, maar Radovanovic gooit zich goed in de baan van het schot. De bal gaat over doel, de daaropvolgende hoekschop leidt tot niks. .

tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wissels bij de start van de tweede helft. Trekt Gent de lijn door of heeft Kortrijk nog een antwoord? .

eerste helft, minuut 47. Kortrijk mag het nog eens proberen op een hoekschop, maar dit keer levert die geen dreiging op. We zijn intussen bezig aan de vier minuten extra tijd, de rust nadert met rasse schreden. .

clock 45'

eerste helft, minuut 45. De start was ongelukkig met die vroege tegengoal, maar intussen heeft Gent zijn zaakjes prima onder controle. Kortrijk is evenwel nog lang niet uitgeteld, het verschil is ondanks het Gentse overwicht maar één doelpunt. .