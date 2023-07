AA Gent wil zich niet laten verrassen door KV Kortrijk: "Eerste wedstrijd is sowieso altijd lastig"

Gent is een van de drie of vier beste ploegen van de Jupiler Pro League. Maar we gaan naar daar om iets te pakken.

vooraf, 11 uur 33. Gent is een van de drie of vier beste ploegen van de Jupiler Pro League. Maar we gaan naar daar om iets te pakken. Edward Still, coach KV Kortrijk.

vooraf, 11 uur 26. KV Kortrijk: dan toch geen nieuwe eigenaars. In tegenstelling tot KAA Gent kreeg KV Kortrijk dan toch geen nieuwe eigenaar deze zomer. Lang leek de overname door Kaminski Group een formaliteit maar uiteindelijk leek die Amerikaanse droom een zeepbel. Al snel volgden namelijk berichten dat betalingen uitbleven en uiteindelijk werd ook de deadline van 6 juli overschreden, waardoor de overname helemaal van de baan was. KV Kortrijk blijft voorlopig dus in handen van de Maleisiër Vincent Tan, die voorlopig geen nieuwe overnemers zoekt. .

vooraf, 11 uur 21. Gent begint versterkt aan het nieuwe seizoen. Na de klinkende 5-1-zege in Europa richt Gent zijn focus nu opnieuw op de vaderlandse competitie. De Buffalo's trokken met Watanabe, Kandouss en Gerkens enkele gevestigde waarden aan uit de Jupiler Pro League en slaagden er daarnaast ook in om goudhaantjes Orban en Cuypers (voorlopig) bij zich te houden. Een plek in PO1 zou dit jaar dan ook het absolute minimum moeten zijn. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck is alvast op zijn hoede voor de seizoensopener tegen Kortrijk: "Een eerste wedstrijd is sowieso altijd lastig". .