OH Leuven en Marc Brys openen seizoen in Charleroi: "Toekomst zal uitwijzen hoe sterk we staan"

clock 11:05 vooraf, 11 uur 05. Er is kwaliteit vertrokken en kwaliteit bijgekomen. De toekomst zal uitwijzen hoe sterk we staan tegenover vorig seizoen. Marc Brys, coach OHL. Er is kwaliteit vertrokken en kwaliteit bijgekomen. De toekomst zal uitwijzen hoe sterk we staan tegenover vorig seizoen. Marc Brys, coach OHL

clock 11:04 vooraf, 11 uur 04. Veel nieuwe gezichten bij OHL. In tegenstelling tot Charleroi, zijn er bij OH Leuven wel heel wat nieuwe namen te bespeuren. De kern van vorig jaar is door een pak vertrekkers dan ook stevig door elkaar geschud. Daarnaast zit Marc Brys ook nog met het "probleem Mandela Keita". De jonge middenvelder werd vorig seizoen uitgeleend aan Antwerp en wil absoluut de definitieve overstap maken naar de Great Old. Voorlopig vonden beide clubs nog geen akkoord, waardoor Keita nog steeds een speler van OHL is. . Veel nieuwe gezichten bij OHL In tegenstelling tot Charleroi, zijn er bij OH Leuven wel heel wat nieuwe namen te bespeuren. De kern van vorig jaar is door een pak vertrekkers dan ook stevig door elkaar geschud. Daarnaast zit Marc Brys ook nog met het "probleem Mandela Keita". De jonge middenvelder werd vorig seizoen uitgeleend aan Antwerp en wil absoluut de definitieve overstap maken naar de Great Old. Voorlopig vonden beide clubs nog geen akkoord, waardoor Keita nog steeds een speler van OHL is.

clock 11:02 vooraf, 11 uur 02. Charleroi is een ploeg met veel kwaliteit, maar we zijn niet bang. We geloven in ons eigen kunnen. Marc Brys, coach OHL. Charleroi is een ploeg met veel kwaliteit, maar we zijn niet bang. We geloven in ons eigen kunnen. Marc Brys, coach OHL

clock 11:01 vooraf, 11 uur 01. We moeten deze wedstrijd heel serieus nemen. We weten hoe belangrijk de competitiestart is. Felice Mazzu, coach Charleroi. We moeten deze wedstrijd heel serieus nemen. We weten hoe belangrijk de competitiestart is. Felice Mazzu, coach Charleroi

clock 10:54 vooraf, 10 uur 54. Geen fans, Leuven organiseert groot scherm op Oude Markt. Zoek op Mambourg straks niet naar de supporters, die zullen er vandaag niet bij zijn. Dat is een gevolg van rellen bij een wedstrijd van Charleroi vorig seizoen. Een flinke domper voor de openingswedstrijd van beide teams, maar als tegemoetkoming organiseert OH Leuven op de Oude Markt wel een groot scherm voor zijn fans. "Wij wilden onze supporters toch live-beleving aanbieden", zegt woordvoerder Filip Van Doorslaer van OHL. . Geen fans, Leuven organiseert groot scherm op Oude Markt Zoek op Mambourg straks niet naar de supporters, die zullen er vandaag niet bij zijn. Dat is een gevolg van rellen bij een wedstrijd van Charleroi vorig seizoen. Een flinke domper voor de openingswedstrijd van beide teams, maar als tegemoetkoming organiseert OH Leuven op de Oude Markt wel een groot scherm voor zijn fans. "Wij wilden onze supporters toch live-beleving aanbieden", zegt woordvoerder Filip Van Doorslaer van OHL.

