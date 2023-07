Landskampioen Antwerp mikt op goede seizoensstart: "Maar Cercle Brugge is een moeilijke tegenstander"

Cercle heeft een moeilijke manier van voetballen. We mogen niet vergeten dat we het vorig seizoen twee keer moeilijk gehad hebben tegen hen.

vooraf, 11 uur 09. Cercle heeft een moeilijke manier van voetballen. We mogen niet vergeten dat we het vorig seizoen twee keer moeilijk gehad hebben tegen hen. Mark van Bommel, trainer Antwerp.

vooraf, 11 uur 08. Cercle Brugge: wisselvallende voorbereiding, Ueda staat op vertrekken. Cercle Brugge eindigde vorig seizoen achtste in de reguliere competitie en moest vervolgens in de Europe Play-offs zijn meerdere erkennen in AA Gent. De Buffalo's gingen met het laatste Europese ticket aan de haal. Ook dit seizoen mikt de Vereniging op een plekje in de linker kolom. Al waren de resultaten in de voorbereiding niet altijd even geruststellend. Vorige week gingen de manschappen van Muslic nog met 7-2 de boot in tegen Lille. Tot overmaat van ramp staat topschutter Ueda ook op een zucht van een vertrek. De Japanner zou naar Feyenoord trekken voor een bedrag van om en bij de 10 miljoen euro. .