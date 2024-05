LIVE: Union probeert Genk meteen bij de keel te grijpen, bezoekers loeren op de counter

Neemt Union revanche?

Op de eerste speeldag van de play-offs ging Union, toen nog leider, onverwacht de boot in op bezoek bij Genk.



In de Cegeka Arena wonnen de Limburgers toen met 1-0 na een doelpunt van Tolu. De nederlaag leidde alvast een reeks van 4 nederlagen op rij in voor de Brusselaars.



Nemen Puertas en co straks revanche om hun titeldroom levend te houden?