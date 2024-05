LIVE: Ravych keert op de lijn! Eerste grote kans in titelderby tegen Cercle is voor Club Brugge

Muslic: "Tijd om de derby eens te winnen"

"Het geloof is gigantisch", begint de coach van Cercle zijn interview voor de match. "We verdienen het om in deze positie te staan en moeten er nu echt van genieten. We gaan vanavond spelen om onze eigen doelen te bereiken, niet bezig zijn met het scenario van Club Brugge."





Dat een derby over de titel kan beslissen is te mooi om waar te zijn: "Als je het op voorhand zo in een script schrijft, is het erover. Geen idee wat ons geheim is voor gelijke spelen tegen Club. We moeten met een groot hart en rust in ons hoofd spelen. Het is tijd om de derby eens te winnen."