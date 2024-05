Aftellen naar Anderlecht-Club Brugge, de beste thuisploeg tegen de beste uitploeg in de titelplay-offs

Beste thuisploeg tegen beste uitploeg

Anderlecht is de beste thuisploeg in deze play-offs met 12 op 12, Club Brugge is de beste uitploeg met 10 op 12. Club ging winnen bij Union (1-2), Genk (0-3) en Antwerp (1-2) en speelde op speeldag 1 gelijk tegen Cercle (1-1).



Club haalde in deze Champions' Play-offs al 6 punten meer dan de tegenstander van vandaag. Het scoorde ook het meest: 20 goals, tegenover 11 voor Anderlecht.



In Club-RSCA werd het een paar weken geleden 3-1. Als we enkel naar de play-offs kijken, is Club al 7 onderlinge duels op een rij ongeslagen (3 zeges, 4 draws). De laatste play-offnederlaag tegen Anderlecht dateert van mei 2018.



Nog dit: het is van 2021 geleden dat Anderlecht thuis nog eens kon winnen van Club Brugge.