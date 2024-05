LIVE (20.30 u): Onyedika komt weer in de basis bij Club, Blessin zet Lapoussin op de bank bij Union

Club - Union op maandag door loopwedstrijd

De inzet is groot op Jan Breydel. Club Brugge en Union werken dan een duel af dat wellicht cruciaal zal zijn voor de titelstrijd.



Club kan weer over Anderlecht springen in de stand.



En bekerwinnaar Union mág niet verliezen als het nog wil dromen van de dubbel.



Wel opvallend: de topper gaat door op een maandagavond. Een vreemde timing. En net zoals bij het Europese thuisduel tegen Fiorentina - dat op woensdag in plaats van donderdag doorging - komt dat door een event in de stad Brugge.



Gisteren stond namelijk de loopwedstrijd Dwars door Brugge gepland, waarvan een deel van het parcours doorheen de binnenstad loopt en er dus veel politiemensen nodig zijn om alles in goeie banen te leiden.



Daardoor kan Club - Union niet op dezelfde dag gespeeld worden. De kalendermaker plande de match daarom op maandag in.