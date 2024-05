LIVE: Denkey straft fout Bataille genadeloos af, Antwerp hangt in de touwen tegen Cercle

Supportersbussen van Cercle hebben vertraging, aanvraag tot uitstel geweigerd

De supportersbussen van Cercle hebben op weg naar de Bosuil wat vertraging opgelopen omwille van onverwachte file. Via de federatie is dan ook gevraagd om de wedstrijd een kwartiertje uit te stellen, maar dat voorstel is geweigerd door de bevoegde instanties. Spijtig voor de fans die de verre verplaatsing maken, zeker omdat er later op de avond geen andere wedstrijd meer is die voor overlap zorgt.