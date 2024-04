LIVE: Meijer kopt Club Brugge naar 0-2, dat met 10 voort moet door rood voor Vetlesen

Union is de betere ploeg tegen een afwachtend en passief Club Brugge. In de openingsfase veroverde het de beste kansen. Een hakje van Rasmussen zette Puertas in een aardige schietpositie, de voetveeg van Jackers was nodig. Even later kon Puertas opnieuw zijn kans wagen, maar zijn schot op de slof vloog een halve meter boven de kooi van Jackers. Club had maar een lauwe reactie in huis met een halve kopbal van Vetlesen. Union bleef aandringen. Nilsson kwam dichter in de buurt van het doel met zijn schot, maar dat vloog ook over doel. Uit de kluts verspeelde Nusa twee keer de kans om Club onverhoopt voor te brengen, maar de grootste kans van de wedstrijd viel in de slotminuut van de eerste helft. Lapoussin kreeg een afvallende hoekschop in zijn voeten en trapte goed naar doel, Jackers zweefde de bal vanonder zijn lat.