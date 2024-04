LIVE (18.30 u): Balanta vervangt geschorste Onyedika, Thiago krijgt voorkeur op Jutgla

Club Brugge kan in het Dudenpark niet rekenen op man in vorm Raphaël Onyedika. Vorige week tegen Antwerp liep hij tegen zijn derde gele kaart in de play-offs en dus moet hij deze speeldag een schorsing uitzitten.





In Thessaloniki was ook Mechele geschorst, hij komt gewoon weer in de basis. Naast hem geen Ordoñez, wel Spileers. Voorin herneemt Thiago zijn positie, ten koste van Jutgla die ondanks zijn 2 doelpunten die de kwalificatie voor de halve finale in de Conference League opleverden, toch op de bank zit.