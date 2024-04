LIVE (13.30u): Matazo voor het eerst in de basis bij Antwerp, Somers is terug bij Cercle

Cercle Brugge is nog altijd ongeslagen in de Champions' Play-offs. Het snoepte vorige week onverhoopt met 10 spelers een puntje af van ploeg in vorm Genk. In het begin van de play-offs deed het dat ook al van Club Brugge. Bovendien houdt Cercle Brugge ervan te spelen in eigen huis. Het scoorde in de afgelopen 9 thuiswedstrijden telkens een doelpunt. Wordt het 10 op een rij?





Het ene seizoen is het andere niet in onze hoogste voetbalklasse. En dat ervaart Antwerp. Het verloor drie keer op een rij in PO 1 en bengelt op de 6e plaats. Ondanks de negatieve reeks kan het zich wel optrekken aan de laatste resultaten tegen Cercle Brugge. In de reguliere competitie won het twee keer en bovendien kon het van de laatste 14 onderlinge duels er 11 winnen.