LIVE (20.45 uur): Vrancken wijzigt niks aan Genkse basisploeg, Cercle kan niet rekenen op Somers

De reguliere competitie was geen hoogvlieger, maar de start van de play-offs heeft het optimisme helemaal doen wederkeren in Genk. "We hebben onze moeilijke momenten al gekend dit seizoen, dan mag je ook genieten van de goeie momenten", sprak Wouter Vrancken bij onze reporter in aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle.



"De stabiliteit - zeker achteraan - zat altijd al goed, alleen ontbrak het ons veel te vaak aan efficiëntie. Maar de voorbije twee wedstrijden liep dat beter, en daar maakten we het verschil. De jongens stralen ook terug vertrouwen uit, en dan valt het dubbeltje al sneller langs de goede kant."



Met Cercle Brugge wacht zaterdag wel een lastige klant voor de Limburgers. "Ze spelen op een heel specifieke manier, die ze uitermate goed uitvoeren", aldus Vrancken. "Maar er zijn altijd oplossingen. De voorwaarde is dat je meegaat in hun intensiteit, en dan kan je op kwaliteit de openingen zoeken."



Als Genk wint, nadert het tot op amper twee punten van de leiders. Wakkert dat het vuur nog extra aan bij de Limburgers? "Dat mag zeker een motivatie zijn, maar het belangrijkste is dat we nederig zijn en onze intensiteit aanhouden."