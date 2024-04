LIVE: Union twee goals in het krijt tegen Cercle, Warleson voorkomt aansluitingstreffer

Racing Genk is sinds afgelopen maandag het enige team dat Union dit seizoen twee keer kon verslaan. De Limburgse ploeg slaagde er eerder dit seizoen ook als enige in om de volle buit te pakken in het Dudenpark. Antwerp, Westerlo en KAA Gent konden er een puntje rapen, de rest beet genadeloos in het zand. Op eigen veld is Union dit seizoen dus bijna onaantastbaar. Houdt die reputatie ook stand in de Champions' Play-offs?