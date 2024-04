LIVE: Tolu straft inschattingsfout van Moris genadeloos af, Genk op voorsprong tegen leider Union

Ook Union zal spelers op minder geliefde posities moeten uitspelen. Vanhoutte is de vervanger van de geschorste Machida, maar hij is in principe geen centrale verdediger. Op het middenveld komt ook Lazare in de ploeg voor Rasmussen. Sadiki start ook, hij speelde in het verleden wel al in de verdediging.



Voorin kiest Blessin voor het grote duo Nilsson-Ayensa, dat betekent dat Amoura - terug uit schorsing - vanop de bank start.