LIVE: Antwerp moet met z'n tienen voort tegen Anderlecht na kopstoot van Wijndal

Anderlecht slaagde er op de slotspeeldag tegen Kortrijk niet in om te scoren. Een uitzonderlijke gebeurtenis, want dat overkwam Anderlecht dit seizoen slechts één keer eerder, op de openingsspeeldag tegen Union.



Even opvallend: in 30 competitiewedstrijden slaagde Anderlecht er dit seizoen slechts 7 keer in om de nul te houden. Antwerp doet het op dat gebied een pak beter met 12 clean sheets. Allemaal op conto van Jean Butez, die met 27 tegengoals ook de minst gepasseerde doelman in 1A is.