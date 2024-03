Anderlecht start met Hazard, Leoni en Stroeykens in de basis, Ondrejka krijgt bij Antwerp voorkeur op Balikwisha

Anderlecht heeft de statistieken aan zijn kant. In de laatste 7 onderlinge duels met Antwerp verloor paars-wit niet één keer.



Dit seizoen bezorgde een penaltytreffer van Dolberg Anderlecht de volle buit in het Lotto Park. Ook in het Bosuilstadion leek paars-wit op weg naar winst na een vroege treffer van Leoni, maar in de slotfase maakte Ilenikhena alsnog gelijk. Anderlecht ontsnapte zelfs nog aan de nederlaag toen een knal van Keita op de paal strandde.



Het is al van 7 november 2021 geleden dat Antwerp Anderlecht nog eens kon verslaan. Voor een overwinning van Antwerp op het veld van paars-wit moeten we zelfs al terug naar 2019.