LIVE (13.30 uur): Kersvers Club-coach Nicky Hayen staat meteen voor een derby tegen Cercle

Ook in Brugge gaan de Champions' Play-offs vandaag van start. In zijn eerste opdracht als T1 van Club Brugge kijkt Nicky Hayen meteen in de ogen van stadsrivaal Cercle. Welke Brugse ploeg zijn slotcampagne goed kan beginnen, kunt u vanaf 13.30 uur op deze pagina volgen. Ook op Radio 1 kunt u terecht voor updates vanuit Jan Breydel.