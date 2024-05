LIVE: Gejuich bij KV Kortrijk: Davies zorgt voor aansluitingstreffer op Mambourg, RWDM moet achtervolgen bij Eupen

Alexandersson: "Match van alles of niets"

Freyr Alexandersson kwam naar KV Kortrijk om behoud af te dwingen en dat is nog altijd mogelijk. Volgens hem is winst noodzakelijk. "Het wordt 0-3 of 0-5 in Eupen-RWDM. Eupen is al in vakantiemodus, dus wij zullen het zelf moeten doen. Daarvoor moeten we in onszelf geloven en onze emoties onder controle houden."





"Ik weet dat Charleroi veel goede voetballers heeft. Vorige week speelden ze vrij en ontspannen. Dat zal deze week niet anders zijn. Dit is alweer de match van alles of niets, maar ik geloof in onze kansen. Ik heb de spelersgroep zien groeien de voorbije weken", vertelde Alexandersson op de persconferentie.