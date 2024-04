LIVE: Heymans bezorgt Charleroi droomstart, Eupen blijft in leven dankzij Slonina

In vergelijking met de 3-1-nederlaag op RWDM voert Eupen-coach Andersen 3 wijzigingen door in zijn basiself.



Op het middenveld komen Nuhu en Paeshuyse in de ploeg ten koste van Deom en Keita. Voorin neemt Bialek de plaats in van Emond.



Grijpen de bezoekers een van hun laatste kansen?