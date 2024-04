LIVE: Springt RWDM weg van de laatste plek of kruipt Eupen dichter bij Charleroi?

RWDM en Eupen hielden elkaar dit seizoen in evenwicht in de onderlinge duels. In de heenronde van de reguliere competitie ging Eupen in eigen huis met 1-3 de boot in, maar in de terugronde pakte het op zijn beurt de volle buit met een 0-1-overwinning in het Edmond Machtensstadion.



Zonder twijfel was dat één van de meest bizarre wedstrijden van het voorbije seizoen, want door wangedrag van de thuissupporters werd het duel bij een 0-1-tussenstand vroegtijdig stopgezet. Drie dagen later moesten beide teams nog 11 minuten afwerken in de kortste match ooit in de Belgische hoogste klasse, maar gescoord werd er niet meer.



RWDM werd veroordeeld tot het spelen van één thuiswedstrijd achter gesloten deuren en één uitwedstrijd zonder fans, als straf voor de ongeregeldheden tijdens de stopgezette competitiewedstrijd. Net als vorige week in Charleroi moet de ploeg het daarom vandaag doen zonder de steun van de twaalfde man.