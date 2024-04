Pakt Rik De Mil zijn eerste zege als Charleroi-coach in het Guldensporenstadion?

"Voor Charleroi is het al zo erg dat ze nog in de degradatiepoule zijn terechtgekomen", stelde KVK-coach Freyr Alexandersson. "Als ze hier zondag verliezen, zal de druk daar nog groter worden. Zij hebben dus alles te verliezen, wij hebben alles te winnen."



"We mogen Charleroi uiteraard niet onderschatten. Het is een ploeg met enkele hele goeie individuele talenten. We zijn gewaarschuwd en we zullen alle elf in topvorm moeten zijn om te winnen. Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd”, aldus de coach.