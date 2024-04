LIVE: Rustig wedstrijdbegin in de Oostkantons, Kortrijk heeft het balbezit, Eupen lost de meeste schoten

Freyr Alexandersson voert 3 wijzigingen door in zijn eerste basiself in deze play-offs vergeleken met zijn laatste basiself in de reguliere competitie. Kana is terug uit blessure en herneemt zijn positie in de verdediging ten koste van Tsunoda. Alebiosu verruilt met De Neve de bank voor de basis. En voor doelpunten rekent de IJslandse coach vandaag op Avenatti en niet op Afolabi.