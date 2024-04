LIVE: Biron mist strafschop én open kans, Charleroi ontsnapt tegen RWDM

In de persconferentie van Charleroi voor deze partij ging het vooral over de aanstelling van Rik De Mil, maar ook kort over het duel met RWDM. "We weten niet hoe Yannick Ferrera en zijn spelers de wedstrijd zullen benaderen. We hebben veel respect, maar we moeten vooral met beide benen op de grond blijven staan, aan onszelf denken en er klaar voor zijn", aldus De Mil.