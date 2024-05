LIVE: Westerlo duikt met 0-2-voorsprong de kleedkamer in tegen tienkoppig OH Leuven

Bijna vakantie

OH Leuven en Westerlo komen vanavond nog één keer aan de bak dit seizoen voor ze de voetbalschoenen even in de kast kunnen deponeren.



Beide ploegen hebben niets meer te winnen of te verliezen, maar willen zonder twijfel met een goed gevoel de zomerstop intrekken.



De heenwedstrijd in Leuven eindigde alvast op een 1-1-gelijkspel na een flater van Westerlo-doelman Gillekens. Krijgen we straks wel een winnaar?