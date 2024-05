LIVE (20.45 uur): 7e keer, goede keer? Westerlo wil tegen STVV eerste zege in play-offs boeken

Voor de derde keer in iets meer dan 2 maanden kijken Westerlo en STVV elkaar in de ogen. Veel staat er vanavond niet meer op het spel, want KAA Gent heeft een ruime bonus verzameld in de Europe Play-offs. Westerlo kan straks wel zijn eerste zege in de play-offs pakken. Volg de partij hier live vanaf 20.45 uur.