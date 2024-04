LIVE: Kanga wist meteen de treffer van Bocat uit: Standard weer op gelijke hoogte met STVV

Het is nooit rustig in de Vurige Stede. De supporters van Standard slikken de zwakke prestaties niet langer en kondigen aan dat ze zullen protesteren.



Te beginnen in Sint-Truiden. De PH04-supportersgroep wil in de play-offs de eerste 12 minuten van elke wedstrijd boycotten. "We zullen ons ongenoegen tonen met acties, zoals een zangstaking vergezeld van boodschappen", klinkt het.