LIVE: Slimani kopt met zijn eerste treffer voor KV Mechelen de gelijkmaker binnen!

Na 10 minuten in de tweede helft is het dan toch prijs voor KV Mechelen. Al had het heel wat voeten in de aarde. Een hoekschop belandt via Bafdili, Mrabti, Bates en de lat tot bij Cobbaut, die voor een leeg doel dan toch de broodnodig aansluitingstreffer kan binnenknikken. 1-2! KV Mechelen is nu helemaal begonnen aan zijn inhaalmanoeuvre.