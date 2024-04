LIVE: Standard en OHL zoeken achter gesloten deuren naar eerste zege in de Play-offs

In de strijd om het laatste Europese ticket dreigen AA Gent, STVV en KV Mechelen zich af te scheiden. Standard en OHL kunnen de drie punten gebruiken om die drie nog wat in het vizier te houden. De Rouches kregen vorige week een pandoering (5-1) tegen AA Gent. Leuven verloor in de slotseconden tegen KV Mechelen. Wie tankt wat vertrouwen in de Europe Play-offs? Volg het hier vanaf 18.15 uur.