Wipt KV Mechelen over Gent of ziet het STVV langszij komen in de Europe Play-offs?

KV Mechelen greep op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog naast de Champions' Play-offs door een nederlaag in Leuven. Maar vorig weekend nam Malinwa revanche op OHL door er na een dol slot te gaan winnen.



Door die zege, al de achtste in elf wedstrijden in 2024, blijft Mechelen netjes in het zog van leider Gent, dat één punt meer heeft dan KVM. Als Mechelen doorstoomt legt het de druk weer bij de Buffalo's.