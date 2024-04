LIVE: Invallers Ito en Steuckers helpen STVV aan aansluitingstreffer tegen KV Mechelen

Voor Besnik Hasi is het niet zomaar play-off 2: "We willen zo hoog mogelijk eindigen, dan moet je wedstrijden proberen winnen. We hebben de flow van de reguliere competitie verdergezet, spijtig dat we niet in de Chamions Play-Offs zitten, maar er zijn nog altijd wedstrijden. Er is absoluut iets om voor te spelen."





STVV is de tegenstand vandaag, waarvan Mechelen twee met 2-0 verloor dit seizoen: "We moeten er vol voor gaan. Het is het ideale moment vandaag, met mooi weer. Sint-Truiden is een voetballende ploeg, dus hopelijk zien we een mooie wedstrijd vandaag."